İnanç Ergülen yazdı: Hatalar silsilesi

Sabah erken saatlerde Dortmund'a doğru trafik başladı. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu akın trafikte yoğunluk oluştururken şehir dışından binler Dortmund şehir merkezine akın etti.

Alman emniyet güçlerinden gelen bilgiye göre en az 40 bin taraftarımız, şehir merkezinden stada kortej eşliğinde geçti. 80 bin kapasiteli stadın çoğunluğunu Türkler oluştururken Portekizlilerin sayısı da az değildi. Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan hatta Türkiye'den gelen Türkler de statta yerini almıştı.

Vincenzo Montella'nın kadro tercihi açıklandığı andan itibaren gündeme oturdu. Aslında Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın maça kulübede başlaması beklenen bir gelişmeydi. İki oyuncu da eleme maçlarında bu kadar etkin rolde değildi ve hamle oyuncusu olarak görmek normal karşılanmalı.

İlk yarının dikkat çeken diğer bir noktası ise mücadelenin hakemiydi. Geçmişinde şaibe de olan Felix Zwayer'in ilk 45 dakikadaki düdükleri sonuca etki etmese de oyun üstünlüğünün Portekiz'e geçmesinde etkiliydi. Zaten ilk yarı sonunda da ciddi bir ıslıklı protestoya maruz kaldı.

A Milli Takım'ın savunma hattı için Gürcistan maçında da çanlar çalmıştı ve hatalar bu müsabakada pahalıya patladı. Çok kolay bir gol yedikten sonra sonra bir de stoper - kaleci ortaklığında kendi kendimize gol attık. Sonra zaten devamını getiremedik.