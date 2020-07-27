İmalat sanayinde kapasite kullanım verileri açıklandı. 2020 yılı Temmuz ayında, 1749 işyeri üzerinde yapılan çalışmaya göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO),bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşti.



TCMB'nin açıklamasında "Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA),bir önceki aya göre 4,9 puan artarak yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.