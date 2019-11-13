İnovatif, topluma faydalı ve aynı zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek olan iş fikirlerine destek olmak amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi, Çalık Holding, Yıldız Teknopark ve Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘İlk İşim Girişim’ yarışmasının kazananları belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, su bazlı yol şerit boyası projesiyle Mehmet Emin Kaçar ‘Yeni Fikirler’ kategorisinin, kenevir sütü üretimi ve kenevir sütünden fermente ürünler üretilmesi projesiyle Emine Yılmaz ‘Yeni Girişimler’ kategorisinin kazananı oldu.

İlk üç dereceye girenlere, para ödülünün yanı sıra Yıldız Ön Kuluçka Merkezi’nde altı ay boyunca ücretsiz ofis imkânı sunulacağı bildirildi.

'ÖZEL SEKTÖR ÖĞRENCİYE ZAMANINDA ULAŞMALI'

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, üniversite-özel sektör iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Bir ülkenin girişimci sayısı ne kadar çoksa ülkenin gelişmişlik düzeyi de o kadar fazladır. Hatta gelişmek için dışarıdan girişimci alan ülkeler de var. Başarılı olmuş büyük işler girişim hikâyelerinden çıkıyor. Üniversite ve özel sektör temsilcileri üzerine düşen ödevi doğru yapmalı. Eğitim sadece üniversitenin işi değil, özel sektör öğrenciye zamanında ulaşmalı" dedi.