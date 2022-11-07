Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura heyecanı başladı.
Ardahan ve Şırnak'ta çekilen kuralar TOKİ tarafından canlı yayınlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de kamuoyuyla paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacak.
İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara’da 2 bin 171, Kırşehir’de 458, Yozgat’ta 141, Konya’da 206, Kahramanmaraş’ta 210, Diyarbakır’da 158, Elazığ’da 88, Tunceli’de 118, Erzurum’da 158, Amasya’da 87, Bolu’da 206, Zonguldak’ta 595, Afyonkarahisar’da 364, Uşak’ta 158, Manisa’da 78, Aydın’da 265, ve Muğla’da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun ilk temelleri atılacak.
"YÖRESEL VE YATAY MİMARİ OLARAK İNŞA EDİLECEK"
“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesiyle vatandaşlar; depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli konutlarında huzur içerisinde yaşayabilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
• Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek.
Kuralar etaplar halinde, Mart 2023’e kadar çekilmiş olacak.
KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA: İLK İŞ YERİM
"İlk İş Yerim" projesinde ilk etapta 10 bin iş yeri yapılacak. Türkiye’nin 7 bölgesinde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 50 bin iş yeri yapılması planlanıyor.
10 bin iş yerinin ise illere göre dağılımı ise şöyle:
"Ankara 1000, İzmir 700, Adana 500, Bursa 500, Konya 500, Gaziantep 500, Malatya 500, Şanlıurfa 500, Kocaeli 450, Diyarbakır 450, Manisa 350, Eskişehir 350, Kayseri 350, Balıkesir 300, Denizli 300, Mersin 300, Aksaray 270, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Van 250, Afyonkarahisar 200, Isparta 200, Çorum 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100, Samsun 100, Ordu 30."
900 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM
“İlk Evim İlk İş Yerim” projesiyle toplamda 900 milyar liralık dev bir yatırım değeri 450 alt sektörü tetikleyecek ve 2 trilyon liradan fazla ekonomik bir hareketlilik sağlayacak. Projeyle aynı zamanda yeni iş kapıları açılırken yaklaşık 200 bin kişiye iş imkânı sağlanmış olacak.
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