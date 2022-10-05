Okullar bu sene 12 Eylül 2022 itibarıyla başladı. Ekim ayına girilmesiyle beraber "Kasım ilk ara tatil ne zaman?" sorusu araması sıklaştı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların ne zaman ara vereceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin yayınlanmasıyla ara tatil tarihleri de belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar haberimizde...