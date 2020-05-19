Ilısu Barajı'nda tarihi gün

Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene video konferans yöntemiyle iştirak ediyor.
Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Ilısu Barajı'nı elektrik üretimine başlatmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Artık su akıyor Türk yapıyor. 48 yılda yapılan barajın 2 katı son 18 yılda yapıldı. Sudan en fazla verimi almak için pek çok projeyi hayata geçirdik geçirmeye devam ediyoruz. Sulama alanından 66 milyon dekardan 85 milyon dekara çıkarılmasını hedefliyoruz. Dicle Nehri üzerinde kurulan Ilısu ikinci büyük barajımızdır. 1. tribün ile 700 milyon kilovat saat enerji üretimi yapmayı hedefliyoruz" dedi.
Bakan Pakdemirli'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başladı.
'ASIRLAR BOYUNCA KENDİNİ HİSSETİRECEK'
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
-Ilısu Barajı'nın ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen Veysel Eroğlu başta olmak üzere yüklenici firmalara, mühendisinden işçisine herkesi kutluyorum. 2008 yılından beri pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde milletimize kazandırdık. Yıllarca bu barajın yapımına engel olmak isteyen herkesin bu barajın ihtişamı karşısında ezildiğine inanıyorum.
-Türkiye için Güneydoğu Anadolu için bugün bayram günü. Başta ana muhalefet olmak üzere diğer muhalifler buranın yapımı karşısında merak ediyorum ne diyecekler. Bölgenin çiftçisi toprakları için her şey burada. Karşımızda 18 yıldır tavizsiz uyguladığımız laf değil eser ürettiğimizin somut bir eser duruyor. Verdiğimiz en güzel cevap bu muhteşem eser.
-Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecek.
YILLIK 2.8 MİLYAR LİRA KATKI
-Toplam yıllık 4.1 milyar kilovat saat olan hidroelektrik santralinin 200 megavat gücündeki 1. ünitesini hizmete alıyoruz. Yıl sonuna kadar tam kapasite hizmete geçireceğiz. Toplamda 18 milyar lirayı buldu. Barajın yapımında Hasankeyf başta olmak üzere kültürel varlıklar özenle korundu. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısı 2.8 milyar lira olmasını bekliyoruz. Temelden yüksekliği 135 metre toplam su depolama hacmi 10.6 milyar metreküp GAP projemizin en önemli unsurlarından biri. Ülkemizin en büyük 4. ve dolgu hacmi bakımından ikinci barajı. Beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde Ilısu dünyada 1 numara.
-Cizre Barajı'nı geride bırakarak 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz. Çiftçilere ne yaptınız bütün bu arazileri sulamak suretiyle çiftçinin gönlüne su serpmiştir. Ne yaptığımızı anladın mı bay Kemal?
-Terör örgütleri bu sudan da nasibini almazlar diye düşünüyorum. Onların barajları kullanma emelleri farklıydı.
'BUNLARIN HANGİSİ İSRAF?'
-Milletimiz her seçimde artan destekle bize doğru istikamette yürüdüğümüzü gösterdi. Bizden önceki 79 yılda yapılanların tamamının kimi alanlarda 5 ve 10 katı daha fazla hizmet üretmeyi başardık.
-Türkiye 2002 yılında 276 baraja sahipti biz buna 585 baraj daha ekledik. Ana muhalefet konuşuyor israftan bahsediyor bunların hangisi israf?
-Benim çiftçi kardeşim bu inşa ettiğimiz barajları görüyor. Önümüzdeki dönemde de pey der pey göreceksin Kemal Bey. 17 baraj açılışı daha yapacağız. Belki 1 ay arayla belki daha kısa süratle bunların açılışını yapacağız
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!