"BU HALİYLE BİLE ÇOK BÜYÜK BİR GÖL"

Ilısu Barajı ve HES projesinin GAP'ın vizyon projelerinden biri olduğunu vurgulayan Kösalı, "Ilısu Barajı ve HES projesinde geldiğimiz süreç itibariyle artık bir rüyayı gerçekleştirmiş olduk. Suyun yüksekliği 62 metre 80 santimetreye ulaştı. Bu haliyle bile çok büyük bir göl." değerlendirmesinde bulundu.