        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İklim finansmanına ihtiyaç 310 milyar doları aşıyor - İş-Yaşam Haberleri

        İklim finansmanına ihtiyaç 310 milyar doları aşıyor

        Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerine uyum için ihtiyaç duyduğu finansmanın yıllık 310 milyar doları aşacağı ve bu tutarın söz konusu ülkelere sağlanan mevcut finansmanın en az 12 katına denk geldiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 15:38 Güncelleme: 29.10.2025 - 15:38
        İklim finansmanına ihtiyaç 310 milyar doları aşıyor
        Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) her yıl iklim müzakerelerinden önce hazırladığı Uyum Açığı raporu yayımlandı.

        UNEP raporda, 10-21 Kasım'da Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) öncesinde iklim finansmanı açığına dikkat çekti.

        Rapora göre, küresel sıcaklıkların artması ve iklim değişikliğinin etkilerinin şiddetlenmesiyle, gelişmekte olan ülkelerin bu değişikliklere uyum için ihtiyaç duyduğu finansman açığı yaşamları, geçim kaynaklarını ve ekonomileri riske atıyor.

        Gelişmekte olan ülkelere yönelik uluslararası kamu finansmanı 2023'te 26 milyar dolar oldu. Bu tutar, önceki yılki 28 milyar doların altında gerçekleşti.

        Ancak, iklim değişikliğine uyum ve finansmanında ilerleme kaydedilmesine rağmen, gelişmekte olan ülkelerin iklim uyumu için 2035 itibarıyla yıllık 310-365 milyar dolar arasında finansmana ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.

        Böylece, söz konusu ülkelerin iklim uyumu için finansman ihtiyacı bu ülkelere sağlanan mevcut uluslararası finansmanın 12-14 katına karşılık geliyor.

        Dünyada son 10 yıldaki enflasyon oranları 2035'e kadar sürerse, gelişmekte olan ülkelerin uyum finansmanı ihtiyacı 310-365 milyar dolardan 440-520 milyar dolara yükselme riski bulunuyor.

        'UYUM BİR MALİYET DEĞİL, YAŞAM ÇİZGİSİ'

        BM Genel Sekreteri António Guterres rapora ilişkin değerlendirmesinde, iklim etkilerinin hızla arttığını ancak uyum finansmanının aynı hızda ilerlemediğini belirterek, "Bu da iklim değişikliğine karşı en kırılgan durumda olan insanları yükselen denizler, ölümcül fırtınalar ve kavurucu sıcaklıklar karşısında savunmasız bırakıyor. Uyum bir maliyet değil bir yaşam çizgisidir. Uyum açığını kapatmak, yaşamları korumanın, iklim adaletini sağlamanın ve daha güvenli, sürdürülebilir bir dünya kurmanın yoludur. Bir an daha kaybetmeyelim." çağrısında bulundu.

        UNEP İcra Direktörü Inger Andersen de gezegendeki herkesin iklim değişikliğinin etkilerini yaşadığına işaret ederek, sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda ilerleme yavaşladıkça bu etkilerin daha da kötüleşeceğini kaydetti.

        Uyum finansmanını artırmak için kamu ve özel kaynakların küresel seferberliğine ihtiyaç olduğunu aktaran Andersen, "Ama bu, kırılgan ülkelerin borç yükünü artırmadan yapılmalı. Bütçeler sıkı ve öncelikler çakışıyor olabilir ancak gerçek basit. Uyum yatırımlarını şimdi yapmazsak, her yıl artan maliyetlerle karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

