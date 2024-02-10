Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.045,97 %1,07
        DOLAR 30,6875 %0,26
        EURO 33,1062 %0,18
        ALTIN 1.997,32 %-0,12
        FAİZ 42,79 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,32 %0,41
        BITCOIN 47.279,00 %-0,56
        GBP/TRY 38,7619 %0,22
        EUR/USD 1,0786 %0,08
        BRENT 82,19 %0,69
        ÇEYREK ALTIN 3.265,62 %-0,12
        Haberler Ekonomi Teknoloji İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya çıkacak? Tuva Cihangir Atasever kimdir? - Teknoloji Haberleri

        İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya çıkacak?

        İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu tamamlandı. Şimdi ise sırada ikinci astronot olan Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu var. Atasever'in uzaya çıkacağı tarih, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç tarafından açıklandı. Peki, Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya çıkacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye tarihinde bir ilke imza atıldı ve ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, 18 günlük uzay yolculuğunu tamamlayarak Dünya'ya döndü. Ancak uzay çalışmaları bununla kalmayacak. Türkiye Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre; ikinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever de uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya çıkacak? İşte, detaylar...

        • 2

          TUVA CİHANGİR ATASEVER NE ZAMAN UZAYA ÇIKACAK?

          Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Nisan ayının ilk haftalarında ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğunun gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

        • 3

          ATASEVER 7 DENEY GERÇEKLEŞTİRECEK

          Kıraç, Nisan ayında ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi.

        • 4

          Atasever'in dönüşünü de heyecanla bekleyeceklerini vurgulayan Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor." diye konuştu.

        • 5

          TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

          Türkiye’nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Irvene’deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN’da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Üçkaya Gölü dondu!
        Üçkaya Gölü dondu!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa