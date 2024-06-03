İkinci elde buruk bayram

Sıfır araç satışları 20 ayın ardından Nisan ayında ilk kez gerilerken, ikinci el araç pazarında da dinamikler değişkenlik gösteriyor.

2024’ün ilk 4 ayı toplamında ikinci el otomobil pazarında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 15’lik daralma yaşanırken, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren pazarın kademeli olarak hareketleneceğini ve 2024 yılı toplamında Türkiye ikinci el pazarının 8 milyon adetin üzerinde araç satışıyla tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, sıfır araç bulunurluğunda yaşanan zorluklar nedeniyle 2023 Eylül ayına kadar sürekli artan ve zirve yapan kullanılmış otomobil fiyatlarının, pazar şartlarının normale dönmesi ile birlikte gerilemeye başladığını bildirdi.

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'FİYATLARDA KÖPÜK ORTADAN KALKTI'

Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalktığını ifade eden Bilirgen, "Yeni model yılına sahip araçların da pazara giriş yapması ile 2024 Mart ayından itibaren ikinci el değerlerinin dengeye oturduğunu söyleyebiliriz. Pandemi sonrası dönemde otomotiv sektöründe yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle oluşan fiyat seviyelerini piyasa tabiriyle köpük olarak tanımlıyoruz. Bugünkü koşullarda bu köpüğün ortadan büyük oranda kalktığını söylemek doğru olacaktır" dedi.

İkinci el araçta bayram öncesi beklenen hareketliliğin yaşanmadığını vurgulayan Bilirgen, "Geleneksel olarak bayram öncesi yaşanan ikinci el araç talebinin mevcut finansman koşulları ve sıfır araç kampanyalarına bağlı olarak geçmiş yıllara kıyasla daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Müşterilerin daha çok ekonomik segment araçlara geçiş yaptığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.