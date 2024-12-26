İkinci el araç ticareti yapanlara kısa süreli trafik sigortası imkanı sağlandı.Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada (SEDDK) Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik ile 5/12/2024 tarihinden itibaren motorlu araçların satış veya devir işleminin gerçekleşebilmesi için bu işlemler öncesinde alıcı adına trafik sigortası zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

REKLAM advertisement1 Kurum açıklamasında "Diğer taraftan, 26/12/2024 tarihinde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliği ile Kurumumuz, “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmelerinin asgari süresini” belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu süre Kurumumuzca yayımlanan 2024/35 sayılı Genelge ile 1/2/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 60 gün olarak belirlenmiştir" denildi.