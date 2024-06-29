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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!

        Tokat'ta, üzerinde oynadıkları traktörün hareket edip bahçe duvarından düşmesi sonucu 10 yaşındaki Duran Efe K. hayatını kaybetti, yanında bulunan 14 yaşındaki Y.K. ise ağır yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:55
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        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
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        Tokat'ta kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Semerci köyünde meydana geldi. Duran Efe K. (10) ve arkadaşı Y.K. (14) evlerinin önündeki traktörün üzerinde oynamaya başladı.

        TRAKTÖR BAHÇE DUVARINDAN DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada traktör hareket ederek 2 metrelik bahçe duvarından düştü. Duran Efe K., olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Y.K. ise ağır yaralandı.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Y. K., ekipler tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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        #TOKAT
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