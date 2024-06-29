İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!

Tokat'ta kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Semerci köyünde meydana geldi. Duran Efe K. (10) ve arkadaşı Y.K. (14) evlerinin önündeki traktörün üzerinde oynamaya başladı.

TRAKTÖR BAHÇE DUVARINDAN DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre bu sırada traktör hareket ederek 2 metrelik bahçe duvarından düştü. Duran Efe K., olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Y.K. ise ağır yaralandı.

BİR ÇOCUK ÖLDÜ, DİĞERİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Y. K., ekipler tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.