Buna bağlı olarak da Asya’dan tedarik edilen bardak ve lamba gibi ürünlerin talep sıkıntısı hacim artışını doğrudan etkiliyor.

Abrahamsson Ring, küresel durgunluk korkusunun artmasıyla birlikte Tüketici Güveninin azalmasıyla birlikte Ikea'nın satın alınabilirliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi. Ring, düşük segment, şu anda yüksek performans gösterdiğini, yüksek enflasyonla bile şirketin bu yıl fiyatları mümkün olduğunca düşük tutmaya çalıştığını ve insanların sadece iyi fiyatları satın aldığını söyledi.