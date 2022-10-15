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Ikea'dan zam açıklaması "Fiyatları yükseltmek zorunda kaldık"! Ikea'ya zam mı geliyor, ne kadar?

Ikea CEO’su Jon Abrahamsson Ring "Fiyatları yükseltmek zorunda kaldık"

Düşük maliyetli segmentin daha iyi performans gösterdiğini savunan Inter Ikea Group’un CEO’su Jon Abrahamsson Ring, bu yıl fiyatları yükseltmek zorunda kaldıklarını belirtti.

15.10.2022 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Küresel mobilya devi Ikea, enflasyon nedeniyle bu yıl fiyatları yükseltmek durumda kaldığını belirtti.

    Markanın dünya çapındaki ana firması Inter Ikea Group’un CEO’su Jon Abrahamsson Ring “Fiyatları arttırmak zorunda olmak kalbimi kırıyor. Maalesef artan hammadde ve nakliye maliyetlerini göz ardı edemiyoruz" diye konuştu.

  • ŞİRKET GELİRİ 44,6 MİLYAR EURO

    Ring, Inter Ikea'nın son iki mali yılda bir milyar eurodan fazla maliyeti yansıtmak yerine maliyeti üstlendiklerini, ancak bunun yeterli olmadığını da belirtti.

    Şirket yaptığı açıklamada gelirlerinin yüzde 6,5 artışla 44,6 milyar euro artırdıklarını belirtti.

  • İNSANLAR GEREKSİZ ALIŞVERİŞ YAPMIYOR

    Ikea’nın yeni gelir rekoru kırmış olmasına rağmen yapılan fiyat artışı çoğunlukla tedarik zinciri sorunlarının ardından meydana gelen düşük bulunabilirlik satılan mal hacminin sabit kalmış olmasından kaynaklı.

    Yakıt ve enerji maliyetlerinin giderek artmasıyla tüketicinin zorunlu olmayan harcamaları azaltma eğilimine girmesiyle beraber, dünya çapındaki perakendecilerinde talepleri bu durumdan etkileniyor.

  • Buna bağlı olarak da Asya’dan tedarik edilen bardak ve lamba gibi ürünlerin talep sıkıntısı hacim artışını doğrudan etkiliyor.

    Abrahamsson Ring, küresel durgunluk korkusunun artmasıyla birlikte Tüketici Güveninin azalmasıyla birlikte Ikea'nın satın alınabilirliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi. Ring, düşük segment, şu anda yüksek performans gösterdiğini, yüksek enflasyonla bile şirketin bu yıl fiyatları mümkün olduğunca düşük tutmaya çalıştığını ve insanların sadece iyi fiyatları satın aldığını söyledi.

  • CEO ileriye bakıldığında, tedarik zinciri tıkanıklığının ve maliyet enflasyonunun kademeli olarak azalmaya başlayacağını söyleyerek bu mali yıl için temkinli iyimser bir tavır sergiledi.

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