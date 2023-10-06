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Kaybolan toplarının peşinden gidip kendileri de kayboldu. 3 erkek kardeş... Yaşları 7, 9 ve 11’ idi. Berat, Baran ve Batuhan... Boğazları düğümleyen bu acının adresi İstanbul Sancaktepe... Arama çalışmalarının 34. saatinde acı haber geldi. Çocukların cansız bedeni bir inşaatın temelinde bulundu. İnşaat çevresinde güvenlik önlemleri alınmış mıydı? İhmal var mıydı? Bu soruların yanıtı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında netleşecek. Peki, bu kazaların yaşanmaması, aynı acıların tekrarlanmaması için neler yapılmalı? İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen Haberturk.com’ a bu soruların yanıtını verdi.

“UYDURMA BARİYERLEME YAPILMIŞ, BEKÇİ BİLE YOK”

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İşcen, her türlü tedbirin alınmasında sorumluluğun işveren de olduğuna yani inşaat sahibin de olduğuna dikkat çekiyor. Ve ekliyor “Görüntülere baktığımızda kendine göre uydurma bir bariyerleme yapmış ve bunların sağlam olmadığı kesin inşaat alanı belirlenmiş ama inşaat alanındaki suyu almak için veya suyun dolmaması için bir düzenek de kurmamış. Çit ve korkuluklara uygun standart yok."

“ÇOCUKLARIN ASIL ÖLMESİNE SEBEP OLAN...’’

İş Güvenliği Uzmanı İşcen, asıl can alıcı noktayı ise şöyle anlatıyor. “Bir kuyu ve boşluk söz konusu olduğunda insanların düşmesini engellemek için kuyu ya da boşluğun kapatılması lazım çocukların aslı ölmesine sebep olan o kuyu ve boşluğun kapatılmaması... Eğer o kuyunun üzeri kapatılmış olsaydı bugün bu ölümlerden bahsetmemiş olacaktık..."

“ZİHNİYET DEĞİŞİMİ İLE 10 YILDA İŞ KAZALARININ YÜZDE 80’İ ÖNLENEBİLİR”

Türkiye'deki iş kazalarının istatistiklerine bakıldığında ise karşımıza çıkan tablo çok da iç açıcı değil. Hacı Latif İşcen'in paylaştığı veriye göre Türkiye iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci. 1 yılda meydana gelen kazaların 45 ila 55 bini ağır yaralanma ile sonuçlanıyor bunun maliyeti de yıllık yine 10 milyar dolar civarında. Ne yapılmalı, bu kazaların önüne geçmek için. İşcen ilk yapılması gerekeni de “Bizim güvenlik kodlamamız yapılmamış kazalardan ders de çıkarmıyoruz aktif olarak bir devlet planı yapılmalı iyi bir çalışma ile bu sorunların zihinsel giderimi 10 yılda çözülür. Bu 10 yılda iş kazalarının yüzde 80’ini engellemiş olursunuz." sözleri ile anlatıyor.

Fotoğraf: İHA