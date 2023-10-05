REKLAM advertisement1

İstanbul Sancaktepe'de, Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi 75 numara yakınlarında oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin 2 Ekim'de akşam saatlerinde kaybolması üzerine polis ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

BİR ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜ AA'da yer alan habere göre arama çalışmaları sürerken, dün sabaha karşı Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirmiş, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

3 KARDEŞİN CESEDİ ÇIKARTILDI Gelen itfaiye ekiplerince yağmur suyunun tahliye edilmesi sonrası 3 çocuğun cesedi, ekiplerce buradan çıkarılmıştı. Yapılan incelemede cesetlerin, önceki gün kaybolan 3 kardeşe ait olduğu anlaşılmıştı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki cemevi inşaatının yağmur suyuyla dolu temelinde gece saatlerinde cansız bedenleri bulunan Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşler için Sancaktepe Saruhan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

3 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda kişi, baba Ayvaz Sağın'a taziye dileğinde bulundu. Sağın kardeşlerin cenazeleri, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TOPA ULAŞMAK İSTERKEN SUYA DÜŞTÜLER İDDİASI DHA'da yer alan habere göre 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın'ın şantiye alanındaki topa ulaşmak isterken suya düşerek boğuldukları öne sürüldü. Baba Ayvaz Sağın da yaptığı açıklamada suyun üzerindeki topu almaya çalışan çocuklarının tek tek gölete düştüğünü söyledi. Öte yandan çocuklardan birinin suyun kenarında yürürken ayağının kayıp düştüğü, diğerlerinin de onu kurtarmaya çalışırken boğuldukları ileri sürüldü.

TOPUN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI Bu arada su içindeki topun fotoğrafı da ortaya çıktı. Topun çocuklara mı yoksa başkasına mı ait olup olmadığı ise henüz tespit edilemedi. İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı! Haberi Görüntüle