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        Haberler Gündem 3. Sayfa Acılı baba: Bu ölen 4. çocuğum oldu! İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!

        Acılı baba: 2018'de de bir çocuğumu kaybettim! İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!

        İstanbul Sancaktepe'de, inşaat temeline düşerek hayatını kaybeden 3 çocuğun babası Ayvaz Sağın, "2018 yılında da bir çocuğumuzu kaybettik. Bu 4. Çocuk oldu, yapacak bir şey yok kader ama olayda ihmal var. Oraya gittiğimizde kısa bir saç var. Topu düşmüş topu alayım derken biri girmiş diğerleri de peşinden girmiş 3'ü de boğulmuş, gerekli yerlere şikayette bulunacağım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:08 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:29
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        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
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        İstanbul Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde 2 gün önce, 3 çocuk kaybolmuş kardeşlerden haber alınamaması üzerine aile kayıp başvurusunda bulunmuştu.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatmıştı. Gülpembe Sokak'tan bir inşaat temelinden gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler buradaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        İtfaiye ekipleri, temeldeki suyu tahliye etmesi sonucu kaybolan çocuklar 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran, 11 yaşındaki Batuhan Sağın´ın cansız bedenlerine ulaştı.

        CENAZELERE OTOPSİ YAPILACAK

        Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından 3 kardeşin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        DAVACI OLACAĞINI SÖYLEDİ

        Ailenin bulunduğu evde acılı baba Ayvaz Sağın taziyeleri kabul etti. 3 çocuğunu kaybeden Sağın´ın olayda ihmal olduğunu ve davacı olacaklarını belirtti.

        "SUYUN ÜZERİNDE BİRİSİNİ GÖRDÜK"

        Baba Sağın, "Okulun kamera kayıtlarına baktığımızda çocukların aşağıya doğru yöneldiğini gördük. Aşağıya gittiğimizde suyun yüzeyinde boğulmuş vaziyette 1 tanesini gördük. Umudumuz diğer çocukları bulmaktı. İtfaiye ekipleri geldi suyu çektiler, sular çekilince diğer 2 çocuğunda orada olduğunu gördük.

        "TOPUN PEŞİNDEN PEŞ PEŞE GİTMİŞLER"

        İhmal var oraya gittiğimizde kısa bir saç var topu düşmüş topu alayım derken biri girmiş diğerleri de peşinden girmiş 3´de boğulmuş gerekli yerlere şikayette bulunacağım. Orası okul, yaya yolu benim çocuklarım gitti, başkasının çocukları da var. Oradan bir sürü öğrenci geçiyor kimse istemez çocuğunun böyle bir duruma düşmesini benim 3 tane çocuğum gitti. Peşini bırakmayacağız davacı olacağız.

        "2018'DE DE BİR ÇOCUĞUM ÖLDÜ"

        Orası alçak bir yer bakılsa çocuğun suyun yüzeyinde olduğu görülüyor. Burada hiçbir şekilde önlem yok zaten gereken davayı da açacağım bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın. 2018 yılında yüksek ateşten 1 çocuğumuzu da kaybettik, bu 4´cü çocuk oldu. Yapacak bir şey yok kader ama ihmalde var" dedi.

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