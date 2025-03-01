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        Haberler Gündem İftar için horoz keserken kendini yaraladı; kan kaybından öldü - Güncel Haberler

        İftar için horoz keserken kendini yaraladı; kan kaybından öldü

        Başkent Ankara'nın Çubuk ilçesinde görünmez kaza! 58 yaşındaki Nurettin Erdem, iftar için horoz keserken kazara bacağından yaralandı. Komşularının yardımıyla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne götürülen Erdem, aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 21:08 Güncelleme: 01.03.2025 - 21:20
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        Horoz keserken canından oldu
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        Ankara'nın Çubuk ilçesinde horoz keserken bacağından yaralanan Nurettin Erdem (58), kan kaybından yaşamını yitirdi.

        Nurettin Erdem
        Nurettin Erdem

        Olay, öğle saatlerinde Akkuzulu Mahallesi'nde meydana geldi. İftar için horoz kesmek isteyen Nurettin Erdem, bıçakla bacağından yaralandı. Komşularının yardımıyla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne götürülen Erdem, aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

        1 ay önce umreden geldiği belirtilen Erdem'in, böbrek yetmezliği bulunan torununa böbreğini vermek için işlemlerini yaptığı ve nakil için sıra beklediği öğrenildi.

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        #çubuk
        #haberler
        #nurettin erdem
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