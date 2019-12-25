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İdlib'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 2 bin sivil daha Türkiye sınırı hattı yakınlarına göç etmek zorunda kaldı. Kasım ayı başından bu yana yerinden edilen sivil sayısı ise 217 bine yükseldi.
Rejim ve destekçilerinin kasım ayı başından itibaren süren saldırıları ve 20 Aralık'ta başlattıkları operasyon neticesinde İdlib'in güney kesimlerindeki nüfus, Türkiye sınırı hattına doğru yığılmaya devam ediyor.
AA'nın haberine göre, saldırılardan kaçan sivilleri taşıyan binlerce aracın Sarmada ilçesi ile Suriye-Türkiye sınırı arasındaki yolda oluşturduğu trafik yoğunluğu kameralara yansıdı.
Sivillerin kamyonetlere evlerinden çıkarabildikleri dolap, battaniye, şilte ve mutfak malzemeleri gibi eşyaları yüklediği görüldü.
Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, yağmurlu havalarda saldırılardan kaçanlara ivedilikle barınak, çadır, battaniye gibi malzemelerin temin edilmesi gerektiğini söyledi.
Hallaj, "Her gün ve her saat başında veriler güncelleniyor. Ancak temin edebildiğimiz verileri işliyoruz. Gerçek rakamlar bunların üstündedir. Son 24 saatte 2 bin sivil daha yerinden edildi. Kasım ayı başından bu yana 217 bin sivil yerinden edilmiş oldu." dedi.
SADECE 2019'DA 1 MİLYON GÖÇ!
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.
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