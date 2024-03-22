IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor! IC Enterra kaç lot verir, ne zaman talep toplayacak?
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL, halka açıklık oranın ise yüzde 20,03 olması beklenen IC Enterra halka arz hisse fiyatı 10 TL olacak. Yatırımcılar için "IC Enterra halka arz kaç lot verir, hangi bankalar veriyor?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, IC Enterra'nın katılım endeksine uygun olup olmadığı hakkında bilgiler...
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz oluyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı, Ak Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Menkul Değerler ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek. Peki, IC Enterra halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair ayrıntılar...
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IC ENTERRA HALKA ARZ OLUYOR!
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL, halka açıklık oranının ise yüzde 20,03 olması bekleniyor. 369.565.717 nominal/adet hissenin satışa sunulacağı halka arzın 226.986.323 nominal TL’lik kısmı sermaye artırımı, 142.579.394 nominal TL’lik kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek.
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IC ENTERRA HALKA ARZ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
IC Enterra halka arzda paylar, 10,00 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve bireysel/grup çalışanlarına eşit dağıtım gerçekleştirecek.
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IC ENTERRA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
IC Enterra halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı henüz belli değil. Konu netlik kazandığında haberimize eklenecek.
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IC ENTERRA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
IC Enterra halka arz 369 milyon 565 bin 717 lot dağıtımı gerçekleştirecek. Bireysel yatırımcı grubuna yönelik olası pay dağımı ise henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecek.
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IC ENTERRA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Ak Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Menkul Değerler ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler liderliğinde halka arz olacak IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arzının başvuru yerleri ilerleyen aşamalarda tamamlanacak.
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