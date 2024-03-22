Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arz oluyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı, Ak Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Menkul Değerler ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek. Peki, IC Enterra halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair ayrıntılar...