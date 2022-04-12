Elif Ada 10 oldu!

İbrahim Tatlıses kızı ve eski eşi Ayşegül Yıldız ile bir arada!

HABERTURK.COM

Türkücü İbrahim Tatlıses ve eski eşi Ayşegül Yıldız’ın kızı Elif Ada, 10 yaşına girdi. Anne ve babasıyla birlikte pastasının mumlarını üfleyen Elif Ada, kutlamadan kareleri Instagram hesabından yayınladı.

"BİR YAŞIMA DAHA GİRDİM"

Tatlıses'in kızı, gönderisine, "Bir yaşıma daha girdim. Canım babama ve canım anneme çok teşekkür ederim, sizi çok seviyorum." ifadelerini not düştü.

"SEN BİZİM BİR TANEMİZSİN"

İbrahim Tatlıses de kızının duygusal sözlerine, "Biz de seni seviyoruz kızım, sen bizim bir tanemizsin." diyerek, karşılık verdi.

"GÖZÜMÜN NURU"

Ayşegül Yıldız da Elif Ada'ya, "İyi ki doğmuşsun bebeğim, gözümün nuru, iyi ki varsın... Seni çok seviyorum." yorumunu yaptı.