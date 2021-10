"DERYA HANIM'IN İSTEMEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"



Tatlıses, "Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok. Hülya Hanım'ın yardımcısı korona olmuştu. 'Gelmeyeyim. Çünkü benim yardımcım olduğu için beni de karantinaya aldılar yoksa gelmez miyim. Misafirleri riske atmamak için gelemiyorum.' dedi. Gülben (Ergen) Hanım'a gelince o da ayağını incitmişti. Olay bundan ibarettir. Yok Derya Hanım istememiş de falan filan konu budur arkadaşlar!" açıklamasını yaptı.



"PEKİ YA SİBEL CAN?"



Ünlü türkücünün açıklamasından sonra haberde adı geçen Sibel Can hakkında bir şey söylememesi dikkat çekerken, takipçileri ise Tatlıses'e 'Peki ya Sibel Can?' sorusunu yöneltti