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        Haberler Magazin İbrahim Kutluay'ın Gülşen açıklaması: "Gülşen, bana çok şarkı yazdı"- Magazin haberleri

        İbrahim Kutluay'ın Gülşen açıklaması: "Gülşen, bana çok şarkı yazdı"

        İbrahim Kutluay, katıldığı bir programda Gülşen hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu: "Gülşen, bana çok şarkı yazdı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 21:35 Güncelleme: 28.12.2024 - 21:36
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          2005'te Demet Şener ile evlenen ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan, 2018'de boşanan İbrahim Kutluay, bir programa konuk olarak özel hayatı ve kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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          İbrahim Kutluay, kendisine yöneltilen "Hadise mi, Gülşen mi?" sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi.

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          İbrahim Kutluay, bu soruya şu şekilde cevap verdi; "Gülşen... Çünkü bana çok şarkı yazdı, o yüzden daha samimiyim onunla. Şarkı yazdığını da bana kendisi söyledi ama hangi şarkılar olduğunu bilmiyorum. Kendisiyle uçakta karşılaşmıştık ve bana, 'Ben sana çok şarkı yazdım' demişti" ifadelerini kullandı.

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          Konuya ilişkin, platonik bir aşk durumu olup olmadığı sorulduğunda ise İbrahim Kutlua; "Benimle alakası yok, yanlış anlaşılmasın" diyerek açıklık getirdi.

          Fotoğraflar: Instagram, AA

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