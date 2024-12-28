İbrahim Kutluay'ın Gülşen açıklaması: "Gülşen, bana çok şarkı yazdı"
İbrahim Kutluay, katıldığı bir programda Gülşen hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu: "Gülşen, bana çok şarkı yazdı"
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2005'te Demet Şener ile evlenen ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan, 2018'de boşanan İbrahim Kutluay, bir programa konuk olarak özel hayatı ve kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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İbrahim Kutluay, kendisine yöneltilen "Hadise mi, Gülşen mi?" sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi.
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İbrahim Kutluay, bu soruya şu şekilde cevap verdi; "Gülşen... Çünkü bana çok şarkı yazdı, o yüzden daha samimiyim onunla. Şarkı yazdığını da bana kendisi söyledi ama hangi şarkılar olduğunu bilmiyorum. Kendisiyle uçakta karşılaşmıştık ve bana, 'Ben sana çok şarkı yazdım' demişti" ifadelerini kullandı.
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Konuya ilişkin, platonik bir aşk durumu olup olmadığı sorulduğunda ise İbrahim Kutlua; "Benimle alakası yok, yanlış anlaşılmasın" diyerek açıklık getirdi.
Fotoğraflar: Instagram, AA