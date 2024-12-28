İbrahim Kutluay, bu soruya şu şekilde cevap verdi; "Gülşen... Çünkü bana çok şarkı yazdı, o yüzden daha samimiyim onunla. Şarkı yazdığını da bana kendisi söyledi ama hangi şarkılar olduğunu bilmiyorum. Kendisiyle uçakta karşılaşmıştık ve bana, 'Ben sana çok şarkı yazdım' demişti" ifadelerini kullandı.