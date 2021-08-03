İbrahim Çelikkol da orada! Termik santrale yaklaşan yangına müdahale etti - Magazin haberleri

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Milas'ta ormanlık alandaki yangın tehdit edici boyutlara ulaşırken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, dün gece yaptığı açıklamada, "Burada kritik bir noktadayız. Yangın kırsaldan çıkıp, sitelere doğru ilerliyor. Yarın özellikle hava desteği tam anlamda sağlanarak, bu feci yangının beli kırılmalı. Çünkü bu hız alınamazsa üzülerek söylüyorum ki istikamet Termik santral!" ifadelerini kullanmıştı.

Tokat, bugün yaptığı yeni açıklamada ise "Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin…" diye konuştu.

AKŞAM SAATLERİNDE TEHLİKE BÜYÜDÜ

Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Başkan Tokat, yangının videosunu paylaşarak, "Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin…" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ OYUNCU DA ORADA!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türkiye, Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olmayı sürdüren orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale edenler arasında İbrahim Çelikkol da bulunuyor. Hortumu sırtına alan 39 yaşındaki ünlü oyuncunun boyunu aşan alevlerle mücadele ettiği o anlar objektiflere yansıdı.

İBRAHİM ÇELİKKOL HAKKINDA

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de İzmit, Kocaeli'de doğdu. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol, ligde oynadı. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan İbrahim Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

"Pars: Narkoterör" filminde "Başkomiser Şamil Baturay" rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra "M.A.T.", "Karadağlar" ve "Keskin Bıçak" gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 2012'de final yapan "İffet" adlı dizide "Cemil" karakterini canlandırdı.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi "Fetih 1453"te "Ulubatlı Hasan" karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında "Merhamet" dizisinde "Fırat Kazan"a hayat verdi. 2014'te ekranda rol almaya başlayan "Reaksiyon" dizisinde "Yüzbaşı Oğuz Ayaz" karakterini ve 2016'da başlayan "Kördüğüm" dizisinde "Ali Nejat"ı canlandırdı. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

2017 yılında Mihre Çelikkol ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, 2019'da oğlu Ali'yi kucağına alarak, ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.