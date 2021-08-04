Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 8 gündür süren yangının termik santrale giderek yaklaşmasının ardından santrali koruma altına almak için neler yapıldığını anlattı. Tokat, "Maalesef santrale gelene kadar her yer yandı" dedi.

Tokat, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Yangın termik santral ile temas etti ama tesisin içine herhangi bir ateşin girmesine izin verilmedi. Bu yangının buraya geleceği birkaç gün önceden de belliydi. Termik santralin zaten kendi koruma ekibi ve araçları var. Burada zaten bir hassasiyet var."