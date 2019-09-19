Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Eşi Nurdan Beşen Büyükak'ı beklerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükak, yeni filminin çekimlerine başladıklarını bugün izinli olduğunu ve izinli olduğu günüde eşine ayırdığını söyledi.

Çekimler hakkında konuşan Büyükak, "Çekimler başladı ve çok eğlenceli geçiyor. Yoğun bir tempo içerisindeyiz sabahın altısında falan kalkıyorum, akşam eve gelmem dokuzu buluyor bir iki saat sonra uykuya dalıyorum halim kalmıyor Nurdan’da bu duruma alıştı zaten" dedi.

"Nurdan hanımıda bir filminizde oynatmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Büyükak, "Nurdan’ın çok büyük bir hevesi yok, ama hatıra olsun diye bir filmde ufak bir rol neden olmasın" dedi. Film çekimleri bittikten sonra tek kişilik bir oyun planladığını söyleyen oyuncu “Hazırlıklara başladım hayırlısıyla bakalım" dedi.

"OĞUZHAN İLE GURUR DUYDUM"

Yakın arkadaşları Eser Yenenler’in kilo vermesi ve Oğuzhan Koç’un harbiye konseri hakkında konuşan oyuncu “Eser her koşu sonrasında fotoğraf atıyor, şöyle zayıfladım falan diye ama bana hiç zayıflamış gelmiyordu. En son geçtiğimiz gün gördüm adam harbiden vermiş biraz kiloyu onunda çekimleri başlıyor. Yeni sezona bambaşka bir Eser ile karşılaşabilirsiniz “dedi.

"Oğuzhan’ın konserine gittim çok güzel bir konserdi acayip iyi konuklar vardı, Şenol hocayla birlikte milli takım geldi daha ne olsun yani. Ben çok etkilendim çok gurur duydum” dedi.