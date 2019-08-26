Tüm zamanını yeni filmi için harcadığını söyleyen Büyükak, bu ayın sonunda yeni filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlandığını söyledi.

Verdiği kiloları ile de dikkat çeken İbrahim Büyükak, "Evet biraz kilo verdim. Hem rolüm gereği bunu yapmam gerekiyordu, hem de fazla kilolardan kurtulmak sağlık içinde iyi oldu." açıklamasında bulundu.