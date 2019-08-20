Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; başarılı oyuncu İbrahim Büyükak, eşi ve arkadaşları ile önceki akşam Bebek'teki bir otelde görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Arkadaşlarımızla beraberdik. Öyle parti falan yok, aman" diyerek kahkaha attı.

Yakın zamanda sinema filmine başlayacağını belirten oyuncu, "Çekimlerimiz ay sonu başlayacak. Onur Buldu ve Büşra Pekin kadromuzda olacak. Birçok değerli isimle çalışacağız ancak onları daha geniş zamanda anlatacağım" dedi.

Filmde birde sürpriz oyuncu olacağını belirten Büyükak, "Büyük sürpriz olacak. Galatasaray'ın Falcao hamlesi gibi olacak. Bu arada Falcao gelmezse ben kendim zorla getireceğim herkes rahat olsun" şeklinde konuştu.