Oyuncu İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yeni filminin hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Büyükak, "Kısmetse ay sonunda çekimlere başlıyoruz. Cast bitti sayılır. Çekimlerimizin de yüzde doksanı İstanbul'da olacak. Heyecanla bekliyoruz start vereceğimiz tarihi. Kısmetse ocak 2020'de de vizyonda olacağız inşallah" açıklamasında bulundu.