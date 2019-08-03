Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve vale noktasına araçlarını teslim ettikleri sırada gazeteciler tarafından görüntülenen Büyükak çifti alışveriş merkezine girmeden önce muhabirler ile ayaküstü sohbet etti.

Senaryosunu kendisinin kaleme aldığı yeni filminin çekimlerine başlamak üzere olan İbrahim Büyükak, çalışmalara devam ettiğini söylerken, yoğun tempo öncesi bu günü birbirlerine ayırdıklarını söylediler. Kısa süren sohbetin ardından alışveriş merkezine giren ikili bir kafede kahve içip sohbet ettikten sonra uzun süre mağazaları gezerek alışveriş yaptılar.

Verdiği kilolar ile dikkat çeken ünlü komedyen ve eşi gün boyu birlikte eğlenceli bir gün geçirdikten sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.