Oyuncu İbrahim Büyükak, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde kısa bir süre mağazaları gezen oyuncu, kendine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar verdi.

Büyükak, "Eşimle Çeşme’de kısa bir tatil yapacağız. Tatil öncesi birkaç almam gereken şey vardı, onları almaya geldim. Yeni filmimin senaryosu daha tam bitmedi. Tatilde hem kafa dinleyeceğim, hem de çalışacağım. Ağustos ayı gibi de çekimlere başlamış oluruz" dedi.