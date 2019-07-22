Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı. Çiftin düğünü geçtiğimiz aylarda Kilyos'ta birçok ünlü ismin katıldığı bir törenle gerçekleşmişti.

"İLK MİSAFİRLERİMİZ"



Eser-Berfu Yenenler çifti, yeni evlerinde ilk misafirlerini ağırladı. Çiftin ilk misafirleri Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti, İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen ve Oğulcan Engin oldu.

Eser Yenenler, o anları Instagram hesabı üzerinden "İlk misafirlerimiz" notuyla takipçileriyle paylaştı. Yenenler'in paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.