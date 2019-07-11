İBB canlı yayını nasıl izlenir? İBB Meclis toplantısı saat kaçta başlayacak? soruları İBB canlı yayınını izlemek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun resmî Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, söz verildiği gibi İBB Meclis toplantılarını canlı yayınlanacağı kaydedilirken, İstanbulluların alınan tüm kararlar hakkında bilgi sahibi olabileceğinin altını çizmişti. Ekrem İmamoğlu İBB meclis toplantılarının ne zaman yapılacağını Twitter hesabından duyuruyor. İşte 11 Temmuz İBB meclis canlı yayını...

İBB MECLİS TOPLANTISI CANLI YAYINI SAAT KAÇTA?

Ekrem İmamoğlu, Twitter ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İBB Meclis toplantısının 11 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 13:00’te başlayacağını açıkladı.

İBB MECLİS TOPLANTISI CANLI YAYIN

İBB MECLİS CANLI YAYIN İZLE