YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etme kararının ardından milyonlarca İstanbullu 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için yeniden sandık başına gidecek.

İmamoğlu, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ile kıyasıya mücadele verecek. Peki CHP ve Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun mesleği ne? İşte İmamoğlu'nun hayatı ve kariyerine dair satırbaşları...

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu (d. 4 Haziran 1970; Cevizli, Akçaabat),Türk iş insanı, siyasetçi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü belediye başkanı olarak görev yaptı. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olarak seçildi ve 17 Nisan 2019'da göreve başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazlar sonucu İstanbul seçimlerini iptal etmesi nedeniyle 6 Mayıs 2019'da görevden alındı.

YAŞAMI

Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te, ticaretle uğraşan Hasan İmamoğlu ile çiftçilik yapan Hava İmamoğlu'nun oğlu olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte Yıldızlı köyüne taşındı. İlkokuldayken hentbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Bölümü'ne kaydoldu. Ailesinin 1987'de İstanbul'a taşınmasının ardından lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamladı. 1990'ların başında bir yıl süreyle Anavatan Partisi'nin gençlik kollarında görev aldı. Aynı yıllarda Güngören'de köfteci dükkânı işletti. Yüksek lisans eğitimini de yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında tamamladı.

1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı ve bu şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2002'den itibaren Trabzonspor'un yönetiminde yer almaya başladı. Daha sonra Beylikdüzüspor Kulübü'nde de yöneticilik yaptı.

18 Kasım 1995'te Dilek Kaya ile evlenen İmamoğlu'nun, Mehmet Selim (d. 1997),Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlı üç çocuğu vardır.

SİYASİ KARİYERİ

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı

İmamoğlu, 2008'de CHP üyesi olduktan sonra 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Beylikdüzü belediye başkanlığı için aday adayı oldu fakat partisi tarafından aday gösterilmedi. 16 Eylül 2009'da CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na atandı, 27 Aralık 2009'da yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 1. Kongresi'nde seçilen ilk ilçe başkanı oldu ve 18 Mart 2012'de yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 2. Kongresi'nde yeniden ilçe başkanı seçildi. 15 Temmuz 2013'te CHP Beylikdüzü ilçe başkanlığı görevinden istifa eden İmamoğlu, 2014 Türkiye yerel seçimlerine CHP'nin Beylikdüzü belediye başkanı adayı olarak katıldı ve partisinin bir önceki seçimde yüzde 30 olan oy oranını yüzde 50,8'e çıkararak Beylikdüzü belediye başkanı oldu.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın 23 Eylül 2017'de istifa ettiğini açıklamasından sonra CHP tarafından bu pozisyona aday gösterildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 28 Eylül 2017'de yapılan ve AK Parti adayı Mevlüt Uysal'ın 179 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiği oylamada İmamoğlu 125 oy aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri

Ekrem İmamoğlu, 18 Aralık 2018'de yapılan aday tanıtım toplantısında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak açıklandı. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonrasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, kendilerindeki son bilgiye göre Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 159 bin 650 oy alarak AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım'ın önünde olduğunu açıkladı. AK Parti İstanbul İl Örgütü ise 2 Nisan günü, geçersiz oyların yeniden sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talebiyle itirazda bulundu ve itirazın YSK tarafından kabul edilmesiyle birlikte geçersiz oyların yeniden sayımına başlandı. Yeniden sayım işlemlerinin 17 Nisan 2019 tarihi itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 169 bin 765 oy alarak seçimi, 4 milyon 156 bin 36 oy alan rakibi Binali Yıldırım'ın önünde tamamladığı açıklandı. İmamoğlu aynı gün YSK İstanbul İl Seçim Kurulundan mazbatasını alarak göreve başladı.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin sandık kurullarının oluşumuna yönelik itirazı üzerine 6 Mayıs 2019'da aldığı kararla İstanbul seçimlerinin yenilenmesine hükmetti ve İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etti. İmamoğlu'nun yerine belediye başkanlığına vekâleten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya getirildi.

İcraatleri

17 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak görev yaptığı sürede İmamoğlu;

Ramazan ayında pidenin indirimli satılması, su fiyatında yüzde 40 indirim yapılması, aylık öğrenci kartı ücretinin 85 TL'den 50 TL'ye indirilmesi, 0-4 yaş arası çocuklu annelere ve 0-14 yaş arası çocuklara toplu ulaşımın ücretsiz yapılması ve dini, milli ve resmi bayramlarda ulaşımın ücretsiz olması talimatını verdi,

Belediyede yöneticiler ve çalışanlar için ayrı yemekler hazırlanması uygulamasına son verdi,

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi oturumlarının sosyal medyada canlı olarak yayınlanması uygulamasını başlattı,

Belediye binasının girişine ve binanın içindeki tabelalara, çözüm süreci sırasında kaldırılan "T.C." ibaresini yeniden ekletti,

İBB'nin İnternet sayfasına Atatürk resmi ve sözlerini ekletti,

1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilk kez kutlama yaptı,

31 Mart-18 Nisan günleri arasına ait banka mevcudu tutanaklarını, taşınmazların ve araçların listelerini, araçların kimler tarafından kullanıldığını, bilgisayarlar ile tablet ve cep telefonlarının dökümünü ve ve bunların tahsis edildiği kişilerin ve memurların listelerini istedi.

23 HAZİRAN SEÇİMLERİ

Ana madde: 2019 İstanbul ara yerel seçimleri

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçimlerini 6 Mayıs'ta iptal etmesi ve seçimlerin 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenmesine karar vermesi üzerine İmamoğlu, seçimlerin iptal edilmesini eleştirdi, fakat yenilenecek seçimlere katılacağını açıkladı.