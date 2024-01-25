Kentsel dönüşüm kira yardımları yüzde 55 arttı! İBB kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından riskli yapılarda ikamet eden vatandaşlara özel olarak düzenlenen kira yardımı tutarı 2024 yılında güncellendi. 4.500 TL olarak ödenen İBB kentsel dönüşüm kira desteğine yüzde 55 oranında zam yapıldı. Kentsel dönüşüm kira yardımları kiracılara 12 ay ve hak maliklerine ise 18 ay boyunca ödeniyor. İşte 2024 zamlı İBB kentsel dönüşüm kira desteği ödemeleri...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşümü hızlandırmak ve İstanbul’un depreme dirençli bir kent haline getirilmesi amacıyla başlattığı kira yardımında güncellemeye gitti. İBB, riskli binalar için yaptığı kira yardımına zam yaptı. Kentsel dönüşüm alanlarındaki riskli yapılarda oturan kiracılara ve hak sahiplerine ödenen İBB kira desteğine yüzde 55 oranında artış yapıldı. Öte yandan İBB’den kira yardımı alanlar aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği kira yardımından da yararlanabilecekler. İşte 2024 İBB kira yardımı başvuru şartları ve başvuru ekranına ilişkin detaylar...
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KİRA YARDIMI YÜZDE 55 ARTIRILDI!
Hızlı Tarama Yöntemi ile en riskli grupta olduğunu tespit ettiği binalar için yaptığı kentsel dönüşüm kira yardımları yüzde 55 artırıldı.
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ZAMLI İBB KİRA DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
İBB Encümeninden geçen karara göre İstanbul’da ikamet eden maliklere 18 ay boyunca verilen aylık 4 bin 500 TL kira yardımı 7 bin TL’ye çıkarıldı.
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Kiracılara 12 ay boyunca sağlanan aylık 4.500 TL yardım da yine 7 bin TL’ye çıkarıldı.
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Binada ikamet etmeyen maliklere ise 18 ay boyunca aylık 3 bin TL tutarındaki yardım yüzde 50 artırıldı ve 4 bin 500 TL’ye çıkarıldı.
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KİRA DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILACAK?
İBB yetkisinde bulunan Riskli ve Rezerv Alanlar ile hızlı tarama sonucu kendi kendine çökme ihtimali tespit edilen 1.556 binada yaşayan ve kira yardımından faydalanmak isteyen İstanbullular, riskli yapı tespitinin ardından tahliye ve yıkım işlemlerini tamamlayacak.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilçe belediyesi üzerinden kira yardımına onay vermesi ile İBB kira yardımına başlayacak.
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Binasını güçlendirmek isteyenler https://istanbulyenileniyor.com/ adresi üzerinden başvuru işlemlerini yapabiliyor.
Bina risk durumu sorgulama işlemleri ise https://binatespiti.ibb.istanbul/ internet sitesi üzerinden yürütülüyor.