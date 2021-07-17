Seyfi Dursunoğlu anılıyor

HABERTURK.COM

'Huysuz Virjin' karakteriyle milyonların tanıdığı isim Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de hayatını kaybetmişti. 87 yaşında yaşamını yitiren Dursunoğlu, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Sevenleri Seyfi Dursunoğlu'nu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yad ediyor.

HUYSUZ VİRJİN'İN DOĞUŞU

Seyfi Dursunoğlu, 'Huysuz Virjin'in doğuşunu şu ifadelerle anlatmıştı: “Beylerbeyi Kültür Cemiyeti’nde arkadaşlarımla birlikte Ramazan eğlenceleri yaparken, ‘Ben Virjin adını alıyorum’ dedim, o ismi sevdiğim için. Diğer arkadaşlar da eski ünlü kantocuların isimlerini aldılar. Komiklik olsun diye onlara lakaplar takardık: Pasaklı Peruz, Kıllı Nev. Neruz gibi…. Benimki yalnız Virjin. Ama ben yönetiyorum işi: ‘O olmadı!’ Diyorum, ‘Bunu beceremiyorsunuz’ diyorum kıyamet koparıyorum. ‘Aaa ne kadar huysuzsun, seninki de Huysuz Virjin olsun!’ dediler bir gün. Yönettiğim için sevimsiz oluyorum; hep yönetici sevimsizdir ya. Herkesle münakaşa etmek zorunda kalıyorsun. Öylece Huysuz Virjin oldum. Sonra bu benim şovuma cuk oturdu. Huysuz Virjin’i seviyorum. Çünkü Huysuz Virjin öyle bir tip ki, herkes tarafından seviliyor. Dürüstlüğü, beklenmedik seks istekleri, isterikliği, kendini beğenmişliği, hazırcevaplığı,kıvraklığı, dans etmesi, şarkı söylemesi... Bunların hepsi bir arada. Güzel tip bence.”

SEYFİ DURSUNOĞLU HAKKINDA

Seyfi Dursunoğlu, 1932 yılında Trabzon'da doğdu. Bir süre Trabzon'da Yenicuma Mahallesinde yaşadı, 1938 yılında ailesi ile İstanbul'a geldi. Lise hayatına önce Arnavutköy'de yer alan Özel Boğaziçi Lisesi'nde yatılı olarak başladı, ailesinin isteği ile 9. sınıfta Heybeliada'da yer alan Askeri Deniz Lisesi'ne gitmek zorunda kaldı. İki yıl sonra bir türlü adapte olamadığı Deniz Lisesi'nden ayrılarak Haydarpaşa Lisesi'ne geçti. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi'ne başladı. Babasının iflas etmesi üzerine oradaki eğitimini yarıda bırakarak askere gitti. Askerliğini tamamladıktan sonra Sosyal Sigortalar Kurumunda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'de devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı.

1970'te Huysuz Virjin olarak önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı. Ünü ağızdan ağza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklif almaya başladı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin tanınmış solistleriyle paylaştı. İzmir Fuarı'na gelen binlerce insan sayesinde, televizyona çıkmadı ama tüm Türkiye'de kendinden bahsettirdi.

Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" karakteriyle en büyük sıçramayı TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı. Aynı programda, tek kanalın seyredildiği bu dönemde Huysuz Virjin'in Öztürk Serengil'e verdiği esprili cevapları gördükten sonra herkes ondan bahsetmeye başladı. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin tiplemesiyle kimsenin söyleyemediklerini söyleyecek güce ulaştı. Gerçekleri esprili bir tarzda ifade etmesi ve sahne şovlarıyla ünü yayıldı.

Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi. Dursunoğlu, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yaptı.

Dursunoğlu, son olarak 2017'den 2018 yılına geçiş yapılırken "Huysuz'la Yılbaşı Özel" programında sunuculuk yapmıştı.

KOAH hastası olan Dursunoğlu, 15 gün boyunca zatürre tedavisi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2020 tarihinde yaşamını yitirdi. Cenazesi 20 Temmuz 2020'de Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.