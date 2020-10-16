'Huysuz Virjin' karakteriyle milyonların tanıdığı isim Seyfi Dursunoğlu, 87 yaşında hayata veda etmişti.

Dursunoğlu daha önce pek çok röportajında olduğu gibi mirasının büyük kısmını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışladı.

Dursunoğlu, “40 yıllık birikimim olan 15 milyon liralık mirasımı Türkan Saylan’ın derneği Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlamaya karar verdim” demişti.

SEYFİ DURSUNOĞLU'NIN AĞZINDAN 'HUYSUZ VİRJİN'İN DOĞUŞU:

“Beylerbeyi Kültür Cemiyeti’nde arkadaşlarımla birlikte Ramazan eğlenceleri yaparken, ‘Ben Virjin adını alıyorum’ dedim, o ismi sevdiğim için. Diğer arkadaşlar da eski ünlü kantocuların isimlerini aldılar. Komiklik olsun diye onlara lakaplar takardık: Pasaklı Peruz, Kıllı Nev. Neruz gibi…. Benimki yalnız Virjin. Ama ben yönetiyorum işi: ‘O olmadı!’ Diyorum, ‘Bunu beceremiyorsunuz’ diyorum kıyamet koparıyorum. ‘Aaa ne kadar huysuzsun, seninki de Huysuz Virjin olsun!’ dediler bir gün. Yönettiğim için sevimsiz oluyorum; hep yönetici sevimsizdir ya. Herkesle münakaşa etmek zorunda kalıyorsun. Öylece Huysuz Virjin oldum. Sonra bu benim şovuma cuk oturdu. Huysuz Virjin’i seviyorum. Çünkü Huysuz Virjin öyle bir tip ki, herkes tarafından seviliyor. Dürüstlüğü, beklenmedik seks istekleri, isterikliği, kendini beğenmişliği, hazırcevaplığı,kıvraklığı, dans etmesi, şarkı söylemesi... Bunların hepsi bir arada. Güzel tip bence.”