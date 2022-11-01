Hürriyet, Antalya matbaasını kapatıyor

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Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Antalya matbaasını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada Antalya DPC şubesinin kapatılmasının gerekçesi "Diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması da göz önüne alındığında, Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması" şeklinde gösterildi.

Matbaanın faaliyetleri 3 Aralık itibarıyla sonlandırılacak ve kapanma gerekçesiyle 6 milyon 557 bin lira kıdem ve ihbar tazminatı ödenecek.

DPC’nin ekim başında da İstanbul şubesi kapatılmıştı.