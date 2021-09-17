"SAHNELERİ ÖZLEMEDİM"

Gazetecilerin, "Sahneleri özlediniz mi?" sorusuna şaşırtan bir cevap veren Avşar, "Hayır, sahneleri özlemedim. Doğru düzgün sahne mi var? Şimdikilere 'Sahne' diyemiyorum ben. 'Lokal' desem daha doğru olur." diye konuştu.

Yakın zamanda müzikal projesiyle sevenleriyle buluşacağını belirten Hülya Avşar, "O kadar içime sinen bir iş oldu ki... Şu an müzikal oyunuma odaklanmış durumdayım. 7-8 aydır onunla ilgili çalışmalarım sürüyor." dedi.