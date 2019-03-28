Huawei P30 Türkiye fiyatı belli oldu! Huawei P30 ve P30 pro fiyatı ne kadar?

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin önceki gün Paris’te tanıttığı yeni amiral gemisi P30 Serisi’nin Türkiye fiyatlarını açıkladı. Huawei’den yapılan resmi açıklamaya göre P30 Pro, iki ayrı versiyon olarak Türkiye’deki tüketiciler ile 6 Nisan'dan itibaren buluşacak.

Huawei P30 Pro, Türkiye’de 6 GB RAM - 128 GB depolama kapasitesi ve 8 GB RAM - 256 GB depolama kapasitesi olmak üzere iki versiyon olarak tüketiciye sunulacak.

6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone operatör kanallarının yanı sıra perakende ve online satış noktalarında satışa çıkacak olan Huawei P30 Pro’nun Türkiye fiyatı 6999 TL olacak.

P30 Pro’nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu ise perakende ve online satış noktalarında 7999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile satışta olacak.

Huawei P30 ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile yine Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone operatör kanallarının yanı sıra perakende ve online satış noktalarında 5699 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile mağazalarda yerini alacak.

İSTANBUL'A DENEYİM MAĞAZASI AÇIYOR

Ayrıca, tüketiciler P30 Serisi’ni İstanbul’da 6 Nisan 2019 saat 12:00’de açılacak İstinye Park Huawei Deneyim Mağazası ve Şubat’ta açılan İzmir MaviBahçe Huawei Deneyim Mağazası’nda da deneyimleyerek satın alınabilecek. Her iki telefon da “Breathing Crystal”, “Aurora” ve “Black” renk seçenekleriyle tüketiciye sunuluyor.