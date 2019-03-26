Huawei’nin merakla beklenen yeni telefonları Huawei P30 ve Huawei P30 Pro tanıtıldı. Çinli akıllı telefon üreticisinin Paris’te düzenlediği tanıtım etkinliğinde sahneye çıkan Huawei P30 serisinin üst modeli olan P30 Pro, Super Spectrum sensörlü 40 MP ana kamera, 20 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera, uçuş süresi (TOF) kamerasından oluşan yeni bir Leica dörtlü kamera sistemi ile donatıldı. Telefonda ayrıca selfie deneyimi için ise 32 MP ön kamera bulunuyor.

P30’da ise Lecia’nın üçlü kamera sistemi (Arka kamera: 40 MP + 16 MP + 8 MP Ön Kamera: 32 MP) bulunuyor. P30 serisinde bulunan ve daha büyük piksellerin kullanıma imkan verenSuper Spectrum sensörüyle P30’da 204.800, P30 Pro'da ise 409.600 ISO derecesine kadar çıkabiliyor.

ALAN DERİNLİĞİ İÇİN ÖZEL KAMERA

Yeni seride bulunan periskop tasarımlı Super Zoom Lens, 5x optik zoom, 10x hibrid yakınlaştırma ve 50x dijital yakınlaştırma özelliğine sahip. P30 Pro'da yer alan ve görüntü segmentasyonu sağlamak için alan derinliği bilgisini alan Uçuş Süresi (TOF) kamerası ise, mesafe ölçümü, odaklanmış bir arka plandan bulanıklığa kadar birden fazla bokeh seviyesinin simülasyonunu mümkün kılıyor.

AYNI ANDA ÇİFT VİDEO ÇEKİMİ

Telefonda bulunan “Süper Portre Modu” ile fotoğrafı çekilen kişinin yüzündeki saç telleri gibi ayrıntılar yakalanabiliyor. 4K video çekimi özelliğini de barındıran Huawei P30 serisi cihazlar, aynı anda farklı videoları kaydetmek için arka kameralardan ikisinin birden, ayrı ayrı kullanılmasına izin veriyor. Çift görüntü modunda, hem ultra geniş açılı bir klip hem de zoom çekimi yapılabiliyor.

HOPARLÖRÜ EKRANDA

Android 9 işletim sistemi ile gelen 6.1 inçlik Huawei P30 ve 6.47 inçlik Huawei P30 Pro, 8 çekirdekli Huawei Kirin 980 ile çalışıyor. P30 Pro ayrıca yüksek kaliteli ses için bir ekran-içi maglev hoparlörü kullanan akustik ekran teknolojisine sahip. P30’da 3650mAh olan batarya, P30 Pro’da ise 4200 mAh. P30 ve P30 Pro telefonlar 6 ve 8 GB RAM ile 64 ve 256 GB ROM seçenekleriyle tercihlerine sunulacak.

Paris’teki tanıtım etkinliğinde konuşan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, P30 serisiyle gelecek nesil akıllı telefonlar için çıtayı yükselttiklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Super Spectrum sensörü ve Super Zoom lens gibi yenilikler, sadece fotoğraf değil, aynı zamanda videonun da sınırlarını zorlamamızı sağlıyor.”