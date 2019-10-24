24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Huawei’nin katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Huawei Mate X’in piyasaya çıkış tarihi ve yeni fiyatı belli oldu. Çinli şirketin ilk olarak bu yılın şubat ayında İspanya’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2019) tanıttığı ve geçen haziran ayında satışa sunmayı planladığı Mate X’in çıkış tarihi, Samsung’un Galaxy Fold modelinde de olduğu gibi ertelenmişti.
2400 DOLARA SATILACAK
Cihazın hazır hale gelmesi için bu kararı veren Huawei, Mate X’in gelecek ay piyasaya çıkacağını duyurdu. Çin pazarında 15 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak olan Huawei Mate X’in fiyatı ise 16 bin 999 yuan olarak açıklandı.
2400 dolara denk gelen bu fiyat daha önce 2600 dolarlık bir seviyede duyurulmuştu. Huawei Mate X’in Çin pazarı dışında global ölçekte satış sunulup, sunulmayacağıyla ilgili olarak ise henüz net bir açıklama yapmadı.
ÖZELLİKLERİ NELER?
Çinli şirketin ilk katlanabilir ekranlı modeli olan Huawei Mate X şu özelliklerle geliyor:
Ekran: Açık hali, 8 inç 2480 x 2200 piksel; Katlanmış hali, ön 6.6 inç 2480 x 1148 piksel, arka 6.68 inç 2480 x 892 piksel
İşlemci Seti: Huawei Kirin 980 + 5G için Balong 5000 (2 adet Cortex-A76 2,6 GHz + 2 adet Cortex-A76 1,92 GHz, 4 adet Cortex-A55 1,8 GHz) / GPU: Mali-G76 / NPU: Neural Network Processing Unit
Kameralar: 40 MP (Geniş açılı) + 16 MP (Ultra geniş açılı) + 8 MP (Telefoto)
RAM: 8 GB
Dahili Depolama: 512 GB + 256 GB'a kadar hafıza kartı desteği
Bağlantı: 2G / 3G / 4G / 5G Multi-mode, Bluetooth 5.0, SA ve NSA desteği, GPS, AGPS, Glonass, QZSS, Wİ-Fi 6, USB Type-C, USB 3.1, NFC
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 55 W Huawei SuperCharge
İşletim Sistemi: Android 9.0 + EMUI 9.1.1 arayüzü
MATE Xs İSE 2020’DE ÇIKACAK
Huawei, Mate X’in çıkış tarihiyle birlikte katlanabilir ekranlı ikinci modeli olacak olan Huawei Mate Xs modelini de duyurdu.
Mate X modelinden farklı olarak Kirin 990 işlemci ve entegre 5G bağlantı desteğiyle sunulacak olan Huawei Mate Xs’in resmi tanıtımı ise 2020 yılının mart ayında yapılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!