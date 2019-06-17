17 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Huawei’nin merakla beklenen katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Huawei Mate X’in çıkış tarihi ertelendi. Çinli şirketin daha önce içinde bulunduğumuz haziran ayında satışa sunulacağını duyurduğu Mate X’in planlanan yeni çıkış tarihi ise Eylül ayı olarak açıklandı.
Katlanabilir telefon alanında en büyük rakibi Samsung’un Galaxy Fold’un çıkış tarihini ertelemesinden sonra gelen bu kararla ilgili olarak Huawei, cihazın tüketiciler için hazır olduğundan emin olmak için daha kapsamlı testler yürüteceklerini duyurdu.
‘İTİBARIMIZI ZEDELEYECEKSE…’
Bilindiği üzere Samsung, nisan ayında ön siparişe açtığı ve mayıs ayında satışa sunulacağını duyurduğu katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile gelen ilk yorumlarda şikayetlerin ağır basması nedeniyle, cihazın piyasaya sürülme tarihini ertelemişti. Konuyla ilgili olarak CNBC’ye konuşan Çinli şirketin sözcüsü, “İtibarımızı mahvedecek bir ürünü çıkarmak istemeyiz” dedi.
Huawei, katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Mate X’i, Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2019) tanıtmış ve bu yenilikçi ürünün Haziran 2019’da piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.
‘ANDROID’İ HALA SEVİYORUZ AMA…’
ABD’nin karar listeye aldığı Huawei’nin Google’ın Android platformuyla olan işbirliğinin de askıya alınması konusunda yaşananlara da dikkat çeken şirketin sözcüsü, Android ile devam etmek istediklerini şu sözlerle dile getirdi:
Google’ın yazılımıyla devam etmeyi tercih edeceklerini söyledi, ancak şunları da ekledi: “Kendi sistemimizle devam etmek istemiyoruz. Google ile işbirliğini hala çok seviyoruz. Bunu kendimiz yapmak zorunda kalırsak da hazırız. Gelecek 6 ile 9 ay içinde bunu yapabiliriz.”
FİYATLAR YÜKSEK, EKRANLAR SORUNLU
Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar, sahip oldukları yeni teknolojinin yanısıra yüksek fiyatlarıyla da dikkat çekmişti. Samsung Galaxy Fold için 1980 dolar olarak açıklanan fiyat, Huawei Mate X için ise 2299 Euro (yaklaşık 2600 dolar) olarak duyurulmuştu.
Fiyatların yanısıra özellikle Samsung Galaxy Fold’da büyük şikayet konusu olan ekran sorunları, bu alanda öncü olmaya çalışan şirketlerin katlanabilir telefon projelerinde ertelemeye gitmelerine yol açmıştı.
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