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        Haberler Ekonomi Para HSBC, dolar/TL tahminini değiştirmedi - Para Haberleri

        HSBC, dolar/TL tahminini değiştirmedi

        Bloomberg HT'nin haberine göre; HSBC yayımladığı notta, makro ve mali değerlendirmelerinin "büyük ölçüde" değişmediğini belirterek, TL'nin reel olarak istikrarlı kalması durumunda dolar/TL'nin yılı 37-40 aralığında tamamlayabileceğini kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:44
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        HSBC, dolar/TL tahminini değiştirmedi
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        HSBC Döviz Stratejisti Murat Toprak ve Avrupa Döviz Stratejisti Charlotte Ong, hazırladıkları 13 Mayıs tarihli notta Dolar/TL yıl sonu tahminlerini açıkladı.

        Yayımlanan notta, dolar/TL tahminlerini TCMB'nin yeni enflasyon tahminini ve son enflasyon beklenti anketini baz alarak güncellediklerini aktaran HSBC yetkilileri, makro ve mali değerlendirmelerinin “büyük ölçüde” değişmediğini aktardı.

        HSBS söz konusu notta, dolar/TL'nin yukarı yönlü yavaş ve sınırlı hareket edeceği yönündeki görüşlerini koruduğunu ve 36,0 olan yıl sonu tahminlerini değiştirmedikleri kaydedildi.

        Öte yandan, TL'nin reel olarak istikrarlı kalması durumunda dolar/TL'nin yılı 37-40 aralığında tamamlayabileceği belirtildi

        Yayımlanan notta, Mart yerel seçimleri öncesinde döviz talebinin yüksek olduğu bir dönem yaşanırken, döviz talebi ve arzı arasında daha iyi bir denge kurulmasıyla birlikte durumun normalleştiği kaydedildi. Diğer taraftan, nominal faizlerin yüksek seviyesi ve yılsonuna doğru pozitif reel faizlerin ortaya çıkmasının önümüzdeki aylarda TL talebini daha da artıracağı açıklandı.

        Türkiye’nin enflasyon verilerine ve makro ekonomik görünüme değinilen notta şu ifadeler yer aldı:

        “Makro tarafta veri sinyali olumlu gelmeye devam ediyor. Yıllık enflasyon oranı henüz zirve noktasına ulaşmamış olsa da (muhtemelen bu ay), düşüş eğiliminin ikinci yarıda açıkça görülmesi bekleniyor. Finansal ve makro eğilimlerin de TL'yi desteklemesi nedeniyle dolar/TL'nin önümüzdeki aylarda ılımlı ve yavaş yükseleceğine olan inancımız artıyor. Mevduat faizlerinin yılın geri kalanında sabit kalması durumunda, ikinci yarıda enflasyonun yavaşlaması nedeniyle TL mevduatların daha da cazip hale gelmesi muhtemeldir. TCMB'nin döviz rezervleri mart ayının sonundan itibaren arttı ve net yabancı pozisyonunda iyileşme görüldü. Sürdürüldüğü takdirde, büyük sermaye girişleri de döviz rezervlerinin artmasına katkıda bulunacaktır.”

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