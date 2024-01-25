Honda motosiklette 9'uncu kez pazar lideri oldu

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Honda, Türkiye motosiklet pazarındaki liderliğini 9’uncu yılında da sürdürdüğünü açıkladı. Japon üretici, 2023 yılında toplam 480 bin 181 adede ulaşan 50cc üzeri Türkiye motosiklet pazarında, 90 bin 80 adetlik satış gerçekleştirdi. Satış rakamlarını bir önceki yıla göre ikiye katlayan Honda, yüzde 18.8’lik pazar payına ulaştığını duyurdu.

Honda Türkiye Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, bu yılki liderliğin ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "2023 yılında motosiklet sektörü rekorlarla büyümeye devam etti. Bu kadar hızla büyüyen pazarda liderliği korumak çok önemliydi. Dokuzuncu kez bu unvanı almaktan gururluyuz" dedi.

Her geçen gün yükselen hızlı teslimat hacmi ile artan motosiklet ihtiyacının yanı sıra bireysel ulaşım ve seyahatte motosiklet kullanımının da önemli ölçüde arttığını söyleyen Kardeş, "Ürün gamımızı her kitleden kullanıcıların ihtiyaçlarına göre genişlettik. Özellikle 2023 yılında ülkemizde çok beklenen 8 yeni model ile ürün çeşitliliğimizi 7 farklı segmentte 32’ye çıkardık. Öte yandan bayi ağı yapılanmamızı büyüttük ve güçlendirdik. Bunlar büyüme yolculuğumuzdaki önemli adımlar oldu" bilgilerini paylaştı.

Türkiye'de motosiklet kullanımının hızlı bir şekilde yaygınlaştığını da söyleyen Kardeş, "İlk defa motosiklet kullananların oranı toplam pazarın yaklaşık yarısını oluşturmakta. Sürücü güvenliği üzerine aktivitelerimizi 2024 yılında arttırarak sektöre hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.