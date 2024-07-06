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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hollanda - Türkiye: 2-1 (MAÇ SONUCU) - EURO 2024 - Futbol Haberleri

        Hollanda - Türkiye: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Bizim Çocuklar; yaşattığınız heyecan, verdiğiniz mücadele için sonsuz teşekkürler... A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlılar, ikinci yarının son bölümünde kalesinde iki gol görerek maçtan mağlubiyetle ayrıldı. A Millilerin golünü Samet Akaydın atarken, Hollanda'ya yarı finali getiren goller De Vrij ve Mert Müldür'den (kendi kalesine) geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.07.2024 - 20:50 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:46
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        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
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        A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2024 macerası çeyrek finalde sona erdi... Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

        STOPERLERDEN BİRER GOL

        A Milli Takımımız, 35. dakikada öne geçti. Arda Güler'in sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte çok iyi yükselen Samet Akaydin topu filelerle buluşturdu. Cezalı Merih'in yerine maça 11'de başlayan başarılı stoperin attığı gol tribünleri coşturdu.

        Hollanda bu gole 70'te cevap verdi. Sağdan gelen ortada Hollandalı stoper De Vrij'ın kafa vuruşu filelere gitti, skor 1-1'e geldi.

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        76'DA YIKILDIK!

        1-1'den sonra baskısını artıran Hollanda 76'da öne geçti. Sağ kanattan gelişen Hollanda atağında, yerden kale sahasına paralel gönderilen topta arka direkte Gakpo'ya vuruş izni vermek istemeyen Mert Müldür'ün ters vuruşu filelerle buluştu: 2-1. Kalan dakikalarda baskımız sonuç vermedi ve mücadele 2-1 sona erdi.

        HOLLANDA'NIN RAKİBİ İNGİLTERE

        A Milli Takımımızı 2-1 yenen Hollanda, yarı finalde İngiltere ile eşleşti. Hollanda ile İngiltere'yi karşı karşıya getirecek yarı final müsabakası 10 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak. Dev maça BVB Dortmund Stadyumu ev sahipliği yapacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        1. dakikada Hollanda tehlikeli geldi. Rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Depay'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        11. dakikada rakip yarı alana hızla geçen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Salih Özcan topla buluştu. Salih'in ceza sahası dışından vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

        29. dakikada Hakan Çalhanoğlu, kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kale sahası önündeki Abdülkerim Bardakcı, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.

        35. dakikada Türkiye golü buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Hollanda savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Savunmadan dönen topu kontrol eden Arda Güler, ceza sahasının sağ tarafından arka direğe doğru ortasını gönderdi. Müsait durumdaki Samet Akaydın, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

        56. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Arda Güler, ceza sahası dışında kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda Ake'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem serbest vuruş kararı verdi. Frikikte topun başına geçen Arda'nın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı gitti.

        65. dakikada Türkiye yine tehlikeli geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Hollanda savunmasının müdahalesinin ardından top Kenan Yıldız'ın önünde kaldı. Kenan'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Verbruggen'den seken topta karambol oluştu. Kale sahası önündeki Weghorst, son anda müdahale ederek milli futbolculara şut imkanı tanımadı ve topu kornere gönderdi.

        70. dakikada Hollanda beraberliği yakaladı. Depay'ın kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda arka direğe ortaladığı topa Weghorst vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok, direk dibinde müdahale ederek topu kornere çeldi. Depay, sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerde topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Boş durumda iyi yükselen De Vrij'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

        76. dakikada Hollanda öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Dumfries, kaleye paralel şekilde yerden tehlikeli bir pas gönderdi. Arka direkte Gakpo ile mücadele eden Mert Müldür'ün ters vuruşuyla top filelerle buluştu: 2-1

        85. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Ceza sahasında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak De Vrij'a çarparak kornere gitti.

        89. dakikada Frimpong'un kafayla indirdiği top, Gakpo'nun önünde kaldı. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gakpo'nun vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

        90+2. dakikada Türkiye beraberlik şansından yararlanamadı. Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasına Semih Kılıçsoy'un diziyle yaptığı vuruşta, kaleci Verbruggen topu güçlükle de olsa çelmeyi başardı.

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        Stat: Berlin Olimpiyat

        Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

        Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Ake (Dk. 73 Van de Ven), Reijnders (Dk. 73 Veerman), Schouten, Simons (Dk. 87 Zirkzee), Bergwijn (Dk. 46 Weghorst), Gakpo, Depay (Dk. 87 Frimpong)

        Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 82 Zeki Çelik), Kaan Ayhan (Dk. 89 Semih Kılıçsoy), Samet Akaydın (Dk. 82 Cenk Tosun), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan (Dk. 77 Okay Yokuşlu), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Arda Güler, Barış Alper Yılmaz

        Goller: Dk. 35 Samet Akaydın (Türkiye), Dk. 70 De Vrij, Dk. 76 Mert Müldür (Kendi kalesine) (Hollanda)

        Kırmızı kart: Dk. 90+6 Bertuğ Yıldırım (Yedek kulübesinde) (Türkiye)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Simons, Dk. 55 Ake, Dk. 64 Van Dijk, Dk. 90+7 Weghorst (Hollanda), Dk. 90+3 Cenk Tosun, Dk. 90+5 Montella (Yedek kulübesinde) (Türkiye)

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