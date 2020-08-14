AA

Hollanda ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde rekor bir düşüşle bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 küçüldüğü bildirildi.

Hollanda İstatistik Bürosu (CBS) tarafından yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 küçülen GSYH'nin ikinci çeyrekte ise bir öncekine göre yüzde 8,5 azaldığı belirtildi.

Bunun 1987 yılından beri yapılan hesaplamalarda bir çeyrekte yaşanan en sert düşüş olduğu ifade edilen açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre de GSYH’nin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,3 küçüldüğü kaydedildi.

İkinci çeyrekte GSYH'deki düşüşün yarısından fazlasının, Kovid-19 krizi sürecinde yaşanan "hane halkı tüketim harcaması"ndaki keskin düşüşle bağlantılı olduğu ifade edilirken, yatırımlarda ve ticaret dengesinde de keskin bir düşüş yaşandığı aktarıldı.

Ticaret, ulaşım, yiyecek-içecek ve depolama endüstrisi, işletme hizmetleri endüstrisi ve sağlık sektöründeki düşük üretimin, yaşanan rekor küçülmede büyük pay sahibi olduğu ifade edildi.

En son sert düşüşün finansal krizin yaşandığı 2009 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,9 küçülmeyle görüldüğü hatırlatıldı.

EURO BÖLGESİ İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 12.1 KÜÇÜLDÜ

Euro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,1 küçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin tahmini verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,1 azaldı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 15 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,7, 2019'un ikinci çeyreğine göre de yüzde 14,1'lik düşüş gösterdi.

Böylece, AB ve Euro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en sert düşüş belirlendi.

GSYH, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 18,5, Fransa'da yüzde 13,8, İtalya'da yüzde 12,4, Almanya'da yüzde 10,1, Belçika'da yüzde 12,2, Avusturya'da yüzde 10,7, Portekiz'de yüzde 13,9 geriledi.

Birinci çeyrekte Avro Bölgesi yüzde 3,6, AB de yüzde 3,2 küçülmüştü.