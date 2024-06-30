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        Haberler Dünya Hizbullah, İsrail'e ait askeri araçları güdümlü füzelerle vurdu | Dış Haberler

        Hizbullah, İsrail'e ait askeri araçları güdümlü füzelerle vurdu

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 02:07 Güncelleme: 30.06.2024 - 02:09
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        Hizbullah, İsrail araçlarını hedef aldı
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        Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güney sınırında İsrail'e ait askeri araçları ve ekipmanları hedef aldığını bildirdi.

        Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bulunan El-Mutille mevzisindeki casus ekipmanlarının, uygun silahlarla hedef alınarak imha edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisinde bir Merkava tankı ve bir askeri aracın güdümlü füzelerle tam isabet vurulduğu belirtildi.

        Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesinde bir ev ve dükkanı bombaladı, Lübnan sınırındaki Rub Selasin kasabasına topçu saldırıları düzenledi.

        Haberde, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kela beldesine ağır top atışlarıya saldırı düzenlendiği, Beni Hayan ve Merkeba beldelerine düzenlenen bombalı saldırılar nedeniyle yangın çıktığı ifade edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Hizbullah
        #israil
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