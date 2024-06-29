Fenerbahçe'nin Samardzic transferinde son dakika gelişmesi
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rotasını Samardzic'e çeviren sarı-lacivertlilerin teklifi ortaya çıktı.
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Fenerbahçe, yeni sezon kadrosu adına çalışmalarını sürdürüyor.
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Jose Mourinho yönetiminde tüm kulvarlarda iddialı bir kadro için çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler, özellikle Samardzic konusunda hareketli bir süreç yaşıyor.
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22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili olarak İtalya’dan güzel haberler geldi. Buna göre, Fenerbahçe dışında Samardzic için girişimlerde bulunan tek kulüp olan Lazio’nun teklifi yeterli görülmedi.
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İtalyan basınından Il Gazzettina'nın haberine göre Fenerbahçe, Samardzic transferinde en avantajlı takım konumuna geçti.
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Lazio, teklifinin reddedilmesinin ardından transferden çekildi.
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Bonuslar dahil 20 milyon Euro öneren Fenerbahçe, teklifini düz 20 milyon Euro'ya çevirmesi halinde Udinese ile el sıkışabilir.
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