Almanya: 2 - Danimarka: 0 | MAÇ SONUCU
Almanya-Danimarka maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da... EURO 2024 son 16 turunda ev sahibi Almanya ile Danimarka karşı karşıya geldi. İlk yarıda müsabaka yoğun yağmur yağışı nedeniyle yaklaşık 25 dakika duraklarken Almanya ikinci yarıda attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Alman Panzerlerine galibiyeti getiren goller Havertz (P) ve Musiala'dan geldi. Almanya, çeyrek finalde İspanya - Gürcistan müsabakasının galibiyle karşılaşacak
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya ile Danimarka karşı karşıya geldi.
Tempolu geçen maçta Almanya, Havertz ve Musiala'nın golleriyle sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.
Andersen'in 48. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle VAR incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı.
Almanya golden birkaç dakika sonra Andersen'in topa elle müdahalesi nedeniyle VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı!
Topun başına gelen Havertz topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu ve skor 1-0'a geldi. Schmeichel'ın müdahalesi golü engellemek için yetmedi.
1-0'dan sonra Danimarka özellikle Höjlund ile tehlikeler bulsa da Almanya 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Danimarka'yı yalancı paslarla üzerine çeken ev sahibi, Musiala'yı savunma arkasına kaçırırken Schmeichel ile karşı karşıya kalan genç yıldız uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi