İnternette keşfedilmeyi bekleyen hazineler: Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz faydalı ve az bilinen 15 web sitesi!
İnternet, sıkıldığınız anlarda vakit geçirmenizi sağlayacak birçok farklı içerikle dolu. Ancak zamanınızı sadece eğlenceli değil, aynı zamanda yararlı aktivitelerle de doldurmak mümkün. Sıkıldığınızda girip hem eğlenebileceğiniz hem de kendinize faydalı bilgiler katabileceğiniz web sitelerini keşfetmeye ne dersiniz? İşte, keşke daha önce bilseydim diyebileceğiniz faydalı ve az bilinen 15 web sitesi!
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İnternetin uçsuz bucaksız dünyasında çoğu zaman en popüler ve bilinen sitelere yöneliyoruz. Ancak, internetin derinliklerinde gizlenmiş ve pek fazla kişinin bilmediği birçok harika web sitesi bulunuyor. Haberimizde sundukları pratik ve yenilikçi çözümlerle hayatınızı kolaylaştırabilecek veya sizi eğlendirebilecek web sitelerini derledik. İşte, bilmek isteyeveğiniz işinize yarayabilecek sitelere dair detaylar...
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1. VOKALİN SESİNİ MÜZİKTEN AYIRMAK
Vocalremover.org, güçlü bir yapay zeka algoritmasıyla müziği vokallerden ayırır. Bir mp3 dosyası yükledikten sonra algoritmanın istediğiniz gibi sesi ayıracaktır. Bu web sitesi aynı zamanda tempoyu etkilemeden ses perdesini değiştirmenize de olanak tanır ve bunun tersi de geçerlidir. Ayrıca, ücretsiz olan bu sitede Türkçe dil seçeneği bulunması da kolaylık sağlıyor.
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2. VİDEONUN ARKAPLANINI KALDIRMAK
Birkaç tıklamayla video arka planını kaldırmanıza olanak tanıyan bir araç mı arıyorsunuz? Unscreen.com ile herhangi bir video veya GIF'in arka planını kaldırabilir veya değiştirebilirsiniz. Doğrudan web sitesinde bir GIF arayabilir veya kendi videonuzu yükleyebilirsiniz.
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3. TELEFONDAKİ DOSYALARI KOLAYCA AKTARMAK
Telefon modeliyle bilgisayar aynı yazılıma sahip olmadığında dosyaları aktarmak zorlaşabiliyor. Ancak snapdrop.net sayesinde dosyaları kolayca aktarabilirsiniz. Yapmanız gereken bu web sayfasını hem dizüstü bilgisayarınızda hem de telefonunuzda açıp (web sitesi, cihazları otomatik olarak bağlayacaktır), aktarmak istediğiniz dosyaları bırakmanızdır. Bu şekilde dosyalar diğer cihazda indirilmeye hazır olarak görünecektir.
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4. ÜRÜNLER İÇİN MODEL OLUŞTURMAK
Eğer herhangi bir cihaz veya fiziksel ürün satıyorsanız bu site sayesinde ücretsiz modeller oluşturabilirsiniz. Smartmockups.com adlı site ile bir sonraki sunumunuz, web siteniz, sosyal medya kampanyanız, portföyünüz ve daha fazlası için yüksek kaliteli modeller oluşturabilirsiniz. Bu hizmete erişmek için ise bir hesap açmanız gerekiyor.
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5. VİDEOLARA JENERİK VEYA GİRİŞ EKLEMEK
Video girişlerine, çıkışlarına veya bitiş ekranlarına ihtiyacınız olduğunda panzoid.com adlı siteyi kullanabilirsiniz. Özellikle bir YouTube kanalınız varsa ve bu tür video materyallerine ihtiyacınız varsa bu web sitesi işinize yarayabilir. Web sitelerinin kullanıcıları tarafından bu siteye gönderilen yüzlerce örnek şablon vardır.
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6. SÖZLERİNİ HATIRLAYAMADIĞINIZ ŞARKIYI BULMAK
Hiç bir şarkıyı düşünüp adını veya sözleri hatırlayamadığınız oldu mu? Cevabınız evet ise, midomi.com adlı siteyi kullanabilirsiniz. Sadece hatırladığınız kelimeleri mırıldanmanız yeterlidir, bu web sitesi sizin için şarkıyı bulacaktır.
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7. VİDEOLARIN YÖNÜNÜ DÖNÜŞTÜRMEK VE ALTYAZI EKLEMEK
TikTok veya Instagram Reels için videoları yeniden boyutlandırmak, kesmek ve altyazı eklemek istiyorsanız kamua.com websitesini kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bu akıllı araç sayesinde herhangi bir yatay videoyu dinamik bir dikey videoya dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, hizmete erişmek için bir hesap açmanız gerekiyor.
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8. ŞU AN UZAYDA KAÇ KİŞİNİN OLDUĞUNA BAKMAK
Howmanypeopleareinspacerightnow.com adlı siteye girdiğiniz anda karşınıza şu anda kaç kişinin uzayda bulunduğu çıkıyor. Ayrıca, sitenin altına doğru indiğinizde bulunan kişilerin adları, kaç gündür uzayda oldukları ve hangi milletten olduklarını da öğrenebiliyorsunuz.
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9. RUH HALİNE GÖRE FİLM SEÇMEK
Bu site sayesinde kendi duygu durumunuza uygun filmleri seçip izleyebilirsiniz. Örneğin ilham verici bir film istiyorsanız ya da sizi düşündürtecek filmler arıyorsanız seçiminize uygun filmleri size gösteriyor. 20 ruh hali seçeneği arasından modunuza uyan filmi seçmek için agoodmovietowatch.com/mood adlı siteye bakabilirsiniz.
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10. GELECEKTEKİ KENDİNİZE E-POSTA GÖNDERMEK
Gelecekteki size e-posta göndermek için futureme.org adlı siteyi kullanabilirsiniz. Bir yıl içinde ne kadar çok şeyin değiştiğini görmemize yardımcı olabilen bir site. Ayrıca 6 ay sonra, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl ve 10 yıl sonra yollama seçenekleri de bulunuyor.
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11. DÜNYADAN BİR YER SEÇİP MÜZİK DİNLEYEREK GEZMEK
Bu web sitesi sayesinde dünyadaki herhangi bir şehri seçip o şehre ait bir radyo kanalını açarak arabanın içindeymiş gibi gezebilirsiniz. Yani evde sıkıldığınızda dünyanın bir ucundaki bir şehrin sokaklarını geziyor gibi hissetmek için driveandlisten.herokuapp.com sitesini kullanabilirsiniz.
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12. DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ FOTOĞRAFLARI NETLEŞTİRMEK
Düşük çözünürlüklü fotoğraflar paylaşılmak veya bastırılmak istendiğinde bir sorun haline gelebiliyor. Bu yüzden eğer kalitesi düşük fotoğraflarınız varsa letsenhance.io adlı siteyi kullanarak daha net ve çözünürlüğü yüksek fotoğraflar elde edebilirsiniz.
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13. FİLMLERİN HANGİ ŞEHİRLERDE ÇEKİLDİĞİNİ BULMAK
Bir filmi çok sevdiğinizde sizi etkilediği için o filmin çekildiği yeri görmek isteyebilirsiniz. Bazı sahneler stüdyoda çekilse de gerçekten fiziki bir mekanda çekilmiş yerleri bulmak için movie-locations.com adlı steyi kullanarak adresler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
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14. KAS OLUŞTURMAK İSTENEN BÖLGELERE ÖZEL EGZERSİZ BAKMAK
Musclewiki.com/tr-tr/ adlı web sitesi sayesinde vücudunuzda çalıştırmak istediğiniz bölgedeki kasa tıklayarak o kısmı geliştirmek için yapabileceğiniz egzersizleri size gösteriyor. Ayrıca bu site ile o bölgeyi çalıştırmaya yarayan egzersizleri resimleriyle ve direktifleriyle bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu siteyi Türkçe kullanabilirsiniz ve cinsiyet seçebilirsiniz.
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15. MALZEMELERİ YAZINCA TARİF ÖNERMEK
Bazen ne yemek yapacağına karar vermek zor olabilir. Böyle durumlarda myfridgefood.com adlı siteyi kullanabilirsiniz. Buzdolabınızdaki kullanmak istediğiniz malzemeleri siteye girdiğinizde size yapabileceğiniz yemekleri gösterip nasıl yapabileceğinizi anlatıyor.
Kaynak: Medium, BuzzFeed